Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Mit einem Wert von 24,61 USD bewegte sich die Pfizer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Pfizer-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,61 USD an der Tafel. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 24,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 24,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,49 USD. Bisher wurden via New York 826.843 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 15,01 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 29.04.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,52 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,82 Prozent auf 13,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

