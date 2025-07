Börse New York in Grün: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen

NASDAQ Composite-Performance

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,84 Prozent stärker bei 20.905,39 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,144 Prozent stärker bei 20.760,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20.730,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 20.735,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 20.911,83 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.521,09 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16.286,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17.996,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,43 Prozent nach oben. Bei 20.911,83 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell ADTRAN (+ 17,91 Prozent auf 8,81 EUR), Harvard Bioscience (+ 14,37 Prozent auf 0,46 USD), Lifetime Brands (+ 7,64 Prozent auf 4,79 USD), Snap-On (+ 7,37 Prozent auf 336,08 USD) und Powell Industries (+ 7,08 Prozent auf 233,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Abbott Laboratories (-8,16 Prozent auf 120,99 USD), Compugen (-5,70 Prozent auf 1,49 USD), ANSYS (-4,69 Prozent auf 374,30 USD), FreightCar America (-3,17 Prozent auf 11,01 USD) und Mind CTI (-2,78 Prozent auf 1,40 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.604.487 Aktien gehandelt. Mit 3,610 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Integra LifeSciences-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

