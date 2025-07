Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels freundlich

Index-Bewegung

Der NASDAQ Composite behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent auf 20.925,54 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,354 Prozent fester bei 20.959,57 Punkten, nach 20.885,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 20.980,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.921,87 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,62 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 18.06.2025, bei 19.546,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, mit 16.286,45 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 18.07.2024, bei 17.871,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8,53 Prozent. Bei 20.980,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14.784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Independent Bank (+ 6,56 Prozent auf 70,00 USD), Verint Systems (+ 3,55 Prozent auf 21,29 USD), Abbott Laboratories (+ 2,96 Prozent auf 124,08 USD), Comtech Telecommunications (+ 2,79 Prozent auf 2,58 USD) und Ultralife Batteries (+ 2,67 Prozent auf 8,83 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen ADTRAN (-7,20 Prozent auf 8,18 EUR), Nissan Motor (-4,03 Prozent auf 2,00 USD), Netflix (-3,99 Prozent auf 1.223,27 USD), Net 1 Ueps Technologies (-3,02 Prozent auf 4,50 USD) und SMC (-2,99 Prozent auf 336,32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10.347.879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,631 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2025 verzeichnet die Integra LifeSciences-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net