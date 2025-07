Freundlicher Handel in New York: S&P 500 klettert

NYSE-Handel im Fokus

Mit dem S&P 500 geht es aufwärts.

Am Donnerstag verbucht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,50 Prozent auf 6.294,94 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 48,535 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,058 Prozent schwächer bei 6.260,07 Punkten in den Handel, nach 6.263,70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.296,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.262,27 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,636 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.982,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.282,70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.588,27 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,27 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.302,04 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Albemarle (+ 8,27 Prozent auf 76,23 USD), Snap-On (+ 7,37 Prozent auf 336,08 USD), PepsiCo (+ 7,06 Prozent auf 144,90 USD), Citizens Financial Group (+ 4,68 Prozent auf 49,17 USD) und Allegion (+ 4,59 Prozent auf 152,77 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Elevance Health (-11,07 Prozent auf 306,40 USD), Abbott Laboratories (-8,16 Prozent auf 120,99 USD), ANSYS (-4,69 Prozent auf 374,30 USD), Molina Healthcare (-4,52 Prozent auf 206,29 USD) und Omnicom Group (-3,69 Prozent auf 71,32 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19.604.487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,610 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net