Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Pfizer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 45,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 45,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,00 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.368 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2021 bei 36,46 EUR. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 25,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,20 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 27.742,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.977,00 USD erwirtschaftet worden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 31.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,43 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

