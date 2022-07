Pfizer Aktie News: Pfizer steigt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 22.07.2022 16:22:00 Uhr 0,6 Prozent auf 50,20 EUR. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 50,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,78 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.021 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 7,91 Prozent zulegen. Am 23.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 44,92 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 52,33 USD.

Pfizer ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.661,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 75,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.582,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 6,56 USD je Aktie aus.

