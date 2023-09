Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 32,62 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 32,62 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 32,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,00 USD. Bisher wurden heute 808.254 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei 54,93 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 40,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 0,08 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Am 01.08.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 2,04 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 54,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.734,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.742,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

