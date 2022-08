Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag im Minus

Um 09:22 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 48,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 48,02 EUR. Bei 48,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 358 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 11,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2021 bei 35,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 53,80 USD.

Am 28.07.2022 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,04 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 27.742,00 USD gegenüber 18.977,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Pfizer am 01.11.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,50 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech- und Pfizer-Aktien uneinheitlich: BioNTech und Pfizer beantragen in den USA Notfallzulassung für Omikron-Impfstoff

Impfstoff-Aktien im Blick: Valneva mit Blockbuster-Hoffnung

BioNTech-Aktie & Co: CureVac nach Klageeinreichung - BioNTech und Pfizer setzen sich zur Wehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com