Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Pfizer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,29 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 28,29 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 28,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 28,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 616.863 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,80 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 25,16 Prozent niedriger. Bei 25,21 USD fiel das Papier am 27.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,65 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 01.05.2024 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

