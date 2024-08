Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,85 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 28,85 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 28,84 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 373.811 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,93 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 28,03 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 12,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,68 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,40 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 30.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 13,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Pfizer am 29.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Aktien von BioNTech, Pfizer und Moderna höher: FDA genehmigt neue COVID-Impfstoffe

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet