Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Pfizer gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 37,14 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 37,02 EUR. Bei 37,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 13.057 Pfizer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei 35,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 4,33 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 48,00 USD.

Am 31.01.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,08 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 24.290,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.838,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,90 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Pfizer am 02.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 30.04.2024 dürfte Pfizer die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

