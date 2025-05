Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 22,88 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 22,88 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,02 USD aus. Bei 22,23 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.314.551 Pfizer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,54 USD) erklomm das Papier am 31.07.2024. 37,86 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Mit einem Kursverlust von 8,57 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Pfizer-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 USD, nach 0,55 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 13,72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,88 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

