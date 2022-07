Pfizer Aktie News: Pfizer am Vormittag Verlust reich

Die Pfizer-Aktie musste um 29.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 49,88 EUR abwärts. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 49,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 252 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 8,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2021 bei 35,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 41,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 52,33 USD.

Pfizer veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,04 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27.742,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.977,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 01.11.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Pfizer.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2022 6,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

