Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 2,4 Prozent auf 46,16 EUR. Bei 46,10 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 46,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 26.500 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 15,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,35 EUR am 14.10.2021. Mit einem Abschlag von mindestens 30,58 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,20 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 28.07.2022 vor. Das EPS lag bei 2,04 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,19 Prozent auf 27.742,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.977,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2022 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2022 6,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Moderna-Aktie, Novavax-Aktie & Valneva-Aktie: Briten gehen beim Boostern voran

BioNTech- und Pfizer-Aktien in Rot: Moderna verklagt BioNTech und Pfizer - Moderna-Aktie gibt nach

BioNTech-Aktie: BioNTech und Pfizer haben Antrag für aktualisierten Impfstoff vervollständigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com