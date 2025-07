Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,21 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,21 USD ab. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,17 USD nach. Bei 24,35 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 603.267 Stück.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 13,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 29.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 13,72 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,88 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren