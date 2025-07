Fokus auf Aktienkurs

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

31.07.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 23,61 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 23,61 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 23,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.340.410 Pfizer-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 31,32 USD erreichte der Titel am 03.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,66 Prozent. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,69 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,17 USD für die Pfizer-Aktie. Pfizer veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026. Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,02 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz? S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren

