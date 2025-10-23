DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.939 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,88 +2,4%Gold4.119 +0,6%
Kurs der Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend mit roten Vorzeichen

23.10.25 20:23 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 24,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,27 EUR 0,04 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 24,65 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 24,52 USD. Bei 24,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 2.095.295 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,17 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. 18,36 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,13 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
