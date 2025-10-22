Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Mittwochabend ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 24,72 USD ab.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 24,72 USD ab. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,67 USD nach. Bei 24,74 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.422.129 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 29,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,00 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,92 USD am 10.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 14,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

