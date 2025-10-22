Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,74 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 24,74 USD. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 24,71 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,74 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 705.112 Pfizer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 29,17 USD. 17,93 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 20,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 15,44 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,33 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 05.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Pfizer die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
