Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Profil
Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Donnerstagnachmittag

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,20 EUR -0,04 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 24,61 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 24,58 USD. Mit einem Wert von 24,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 890.734 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 29,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Abschläge von 15,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

