Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagmittag nahezu unbewegt

Die Pfizer-Aktie wies um 11:55 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 37,02 EUR. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,18 EUR. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 36,92 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 37,02 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.202 Stück gehandelt.

Am 12.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 30,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (35,60 EUR). Abschläge von 3,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 48,00 USD.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,14 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.290,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 23.838,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2023 terminiert. Am 30.04.2024 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,62 USD im Jahr 2023 aus.

