Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 30,62 USD.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 30,62 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 30,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,20 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.047.763 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,19 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 21,44 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 21,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,88 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

