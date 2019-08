Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Bayern-Präsident Uli Hoeneß im großen Exklusiv-Interview

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Uli Hoeneß exklusiv: Das große Interview über Geld, Gewinne und Geschäfte

Bayern-Präsident Uli Hoeneß im großen Exklusiv-Interview über Traditionsvereine, millionenschwere Transfers, TV-Gelder und seine eigenen Investments.

Börse unter Druck

Die Konjunktur lahmt, die Kurse sinken. Doch es gibt Hoffnung.

Nahrhafte Aktien

Der Hunger nach Fast Food wächst - McDonald’s, Chipotle und Co profitieren.

Klimaschutz boomt

Schärfere Klimaschutzregeln sind absehbar. So nutzen Sie den Megatrend für Ihr Depot.

Die Coolness-Vermieter

Autoverleiher Sixt tritt mit einer Carsharing-Plattform gegen die Hersteller an. Geht das gut?

Aktie im Brennpunkt

Henkel-Chef Van Bylen nach schwachen Zahlen unter Druck.

Berater im Test

Deutschlands Experten für den Vermögensaufbau im Check.

Anlegen über digitale Plattformen

Worauf Vermögensveraltung auch online nicht verzichten kann.



Weitere aktuelle Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten lesen Sie in der neuen Ausgabe!



