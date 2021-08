Deliveroo-Aktien schnellen hoch: Delivery Hero hält an Deliveroo 5,09% des Aktienkapitals

Wie die Deliveroo plc mitteilte, wurde sie am Freitag nach Handelsschluss von der Delivery Hero SE informiert, dass der Berliner Online-Lebensmittellieferdienst am 6. August die Schwelle von 5 Prozent überschritten hat und 5,09 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals an Deliveroo hält bzw. 87,4 Millionen Deliveroo-Aktien.

Der Anteil hat einen Wert von 284,1 Millionen britischen Pfund basierend auf Deliveroos Schlusskurs von 325,10 Pence am Freitag.

In Deliveroo ist auch Amazon.com investiert und der größte Aktionär. Deliveroo hat seit dem 31. März eine bedingte Zulassung (conditional trading) für den Handel an der London Stock Exchange.

So reagiert die Deliveroo-Aktie

Die Beteiligung von Delivery Hero an Deliveroo hat bei den Aktionären des britischen Essenslieferplattform am Montag Fantasie geweckt. Die Deliveroo-Aktien stiegen zuletzt um 10,09 Prozent auf 358,90 Pence. Bei 360 Pence erreichten sie zuvor den höchsten Kurs seit dem enttäuschenden Börsengang im März als die Aktien im Vergleich zum Ausgabepreise von 390 Pence gleich am ersten Handelstag mehr als ein Viertel verloren hatten. Bis Ende März war es dann sogar bis auf gut 224 Pence nach unten gegangen, bevor die Papiere sich nach und nach erholten. Delivery Hero-Titel verlieren via XETRA derweil rund 1 Prozent auf 129,75 Euro.

Am Montag gab Deliveroo nun bekannt, das Delivery Hero mittlerweile mit gut 5 Prozent beteiligt sei. Laut dem Analysten Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies sei aktuell schwer abzuschätzen, was der DAX-Konzern plane. Der Experte hält indes beide Unternehmen für gut aufgestellt und ihre Bewertungen für attraktiv.

LONDON (Dow Jones) / (dpa-AFX)

