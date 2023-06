thyssenkrupp-Aktie schwächelt dennoch: thyssen-Tochter Nucera erhält hohe Reservierung für Wasserelektrolyseure - Treffen zu Zukunft von Marinesparte

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,82 EUR

Dies sei nach der schwedischen H2 Steel die zweite geschlossene Reservierungsvereinbarung, teilte die thyssenkrupp -Tochter in Dortmund mit, die in Kürze an die Börse gebracht werden soll. Die Firma sei aus Nordamerika, Namen und Details nannte Nucera jedoch nicht.

Nordamerika wird als ein möglicher Treiber für die Wasserstoffwirtschaft gesehen. Der dortige Markt "wird in den kommenden Jahren sicherlich das globale Tempo vorgeben", sagte Christoph Noeres, Head of Green Hydrogen bei Nucera. Insgesamt hat das Unternehmen bindende Verträge über mehr als 3 Gigawatt Kapazität alkalischer Wasserelektrolyse abgeschlossen.

IG Metall offen für Teilverkauf oder Börsengang von thyssens Marinesparte

Die IG Metall hält bei der thyssenkrupp-Marinetochter einen Einstieg von privaten oder industriellen Investoren oder einen Teilbörsengang für möglich, knüpft ihre Zustimmung aber an Bedingungen. "Wir sind offen für einen (Teil-)Verkauf oder Börsengang, aber nicht um jeden Preis und auch nur in enger Abstimmung mit uns und mit den nötigen Sicherheiten für Beschäftigte und Standorte sowie Zusagen zu Investitionen, Tarifverträgen und den Strukturen für die Mitbestimmung", hieß es in einem am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Flyer der IG Metall Küste. Die Gewerkschaft habe eine Kommission eingerichtet, die die Verhandlungen zu einer möglichen Verselbstständigung von thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) begleiten soll. Am Donnerstag sei ein erstes Treffen mit Vertretern des Vorstands geplant.

Die Aktie von thyssenkrupp verliert am Mittwoch via XETRA zeitweise 0,88 Prozent auf 6,78 Euro.

FRANKFURT/DÜSSELDORF (Dow Jones/Reuters)

