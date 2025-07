thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp bricht am Nachmittag nach oben aus

Kursverlauf

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 5,2 Prozent auf 9,68 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 9,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 2.849.440 Stück.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 249,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,00 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,25 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,35 Prozent zurück. Hier wurden 8,58 Mrd. EUR gegenüber 9,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,511 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

