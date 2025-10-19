DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Neben Bitcoin: Diese zehn anderen wichtigen Kryptowährungen sollten Anleger kennen Neben Bitcoin: Diese zehn anderen wichtigen Kryptowährungen sollten Anleger kennen
BVB-Aktie: Niederlage gegen Bayern BVB-Aktie: Niederlage gegen Bayern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pistorius: Flächendeckende Musterung schreckt Russland ab

19.10.25 08:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hält eine Musterung aller jungen Männer für ein abschreckendes Signal gegenüber Russland. "Wenn wir wieder alle Männer eines Jahrgangs mustern und die Daten aller Wehrfähigen erheben, wird das auch in Russland wahrgenommen. Anders ausgedrückt: Auch das ist Abschreckung!", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag".

Wer­bung

Sollte der Verteidigungsfall eintreten, den es zu verhindern gelte, trete nach dem Grundgesetz die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht unmittelbar wieder in Kraft. "Dann müssen wir wissen, wer einsatzbereit ist und wer nicht", sagte der Minister.

Pistorius nannte die mit der Aussetzung verbundene Abschaffung der Kreiswehrersatzämter einen schwerwiegenden Fehler. "Wir bauen jetzt neue, moderne Strukturen auf. Ab Mitte 2027 sind wir so weit. Dann können wir wieder flächendeckend mustern."

Wann könnte das Gesetz in Kraft treten?

Die schwarz-rote Koalition hatte am Donnerstag ihre Pläne zur Wehrdienst-Reform in den Bundestag eingebracht. Es gibt aber noch Unstimmigkeiten zwischen CDU, CSU und SPD - dabei geht es vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht, wie durch das Gesetz beabsichtigt, genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden.

Wer­bung

Pistorius sagte, dass nun im Parlament entschieden werden müsse, ob es ein Losverfahren geben soll. "Wir werden uns als Ministerium hier selbstverständlich ebenfalls einbringen." Ihm sei wichtig, dass so lange wie möglich auf Freiwilligkeit gesetzt werde.

Pistorius will daran festhalten, dass das Wehrdienstgesetz Anfang 2026 in Kraft tritt und zeigte sich bezüglich einer Einigung mit den Fraktionen optimistisch. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Alle im Bundestag wissen: Es geht um die Sicherheit Deutschlands."/vrb/DP/zb