Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wachstum oder Verlust?

Vor Jahren in Worldcoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 2,366 USD. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,26 Worldcoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 18.10.2025 37,45 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,8862 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,55 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net