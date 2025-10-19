DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo
Trump trifft Selenskyj: Offene Fragen zu Tomahawk-Waffen Trump trifft Selenskyj: Offene Fragen zu Tomahawk-Waffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wachstum oder Verlust?

Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

19.10.25 19:43 Uhr
Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Vor Jahren in Worldcoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,9232 USD 0,0370 USD 4,18%
Charts|News

Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 2,366 USD. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,26 Worldcoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 18.10.2025 37,45 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,8862 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,55 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com