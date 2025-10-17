DAX23.844 -1,8%Est505.599 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,92 -0,2%Gold4.310 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

Pistorius zum Wehrdienst: 'Es geht hier nicht um Aufrüstung'

17.10.25 11:59 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Pläne für einen neuen Wehrdienst als notwendig für die Sicherheit Deutschlands verteidigt. Es gehe darum, die Verteidigungsfähigkeit des Landes herzustellen und zu gewährleisten, sagte der SPD-Politiker im Bundesrat. "Es geht nicht Aufrüstung. Wir bedrohen niemanden. Wir werden bedroht."

Wer­bung

Was Pistorius Putin vorwirft

Es gebe eine reale Bedrohungslage für Deutschland, Europa und das Verteidigungsbündnis Nato, sagte Pistorius. Der russische Präsident Wladimir Putin versuche, die Unversehrtheit des Gebiets der europäischen Staaten zu untergraben und Gesellschaften zu spalten. "Er will Nato-Mitgliedstaaten provozieren und tut das fast jeden Tag."

Am Vortag hatte die schwarz-rote Koalition ihre Pläne zur Wehrdienst-Reform in den Bundestag eingebracht. Es gibt aber noch Unstimmigkeiten zwischen CDU, CSU und SPD. Der Streit dreht sich vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht, wie durch das Gesetz beabsichtigt, genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden und ob künftig alle jungen Männer wieder gemustert werden sollen - das will Pistorius.

Macht Wehrdienst auch Soldaten sicherer?

"Wir müssen wissen, wer unser Land im Spannungs- und Verteidigungsfall - und darüber reden wir, meine Damen und Herren - mit welchen Qualifikationen verteidigen kann", argumentierte der Minister im Bundesrat.

Wer­bung

Fachpolitiker von Union und SPD hatten stattdessen vorgeschlagen, junge Männer per Losverfahren zur Musterung und wenn nötig später auch per Zufallsauswahl für einen Pflichtdienst heranzuziehen, wenn die Freiwilligenzahlen zu gering bleiben.

Er sei offen für Diskussionen über Alternativen zu seinem Vorschlag, betonte Pistorius. "Im Mittelpunkt muss stets die Reaktions- und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr bleiben." Der neue Wehrdienst mache Kampfeinsätze für alle Soldatinnen und Soldaten insgesamt unwahrscheinlicher, erklärte Pistorius. "Je stärker wir aufgestellt sind, personell und materiell, desto verteidigungsfähiger sind wir, umso wirksamer - und darum geht es am Ende - schrecken wir ab."/hrz/DP/stk