DAX23.514 -1,4%Est505.637 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -6,6%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.325 -4,7%Euro1,1632 +0,3%Öl63,08 -0,2%Gold4.253 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Airbus 938914 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche
Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Playmobil-Deal mit DFL: Kane, Götze und Co. ins Kinderzimmer

01.12.25 12:09 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit Superstürmer Harry Kane, WM-Finaltorschütze Mario Götze und Jungstar Saïd El Mala können Kinder demnächst auch bei sich zuhause spielen - im Miniaturformat. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und Playmobil haben eine Kooperation vereinbart und bringen im September 2026 eine große Kollektion von Spielfiguren heraus. 198 Charaktere von 18 Teams, also je eine Elf pro Verein, sind dann erhältlich.

Wer­bung

Als Vorgeschmack können Kinder, Sammler und andere Fans schon im März die ersten sechs Figuren kaufen: Neben Bayern-Star Kane, dem Frankfurter Götze und Köln-Teenager El Mala sind das Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Julian Brandt (Borussia Dortmund) und Luka Vuskovic (Hamburger SV).

Der Spielwarenhersteller hatte vor der Heim-EM 2024 ein Set mit 18 verschiedenen Nationalspielern herausgebracht. Der Deal nun mit der DFL sei die größte Lizenzpartnerschaft in der Geschichte von Playmobil, hieß es von dem Unternehmen aus dem mittelfränkischen Zirndorf./msw/DP/nas