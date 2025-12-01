RTL-Aktie verliert: Gottschalk-Comeback in Samstagabendshow
Fernsehmoderator Thomas Gottschalk wird trotz seiner Krebserkrankung in einer Liveshow auftreten.
Werte in diesem Artikel
"Die Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" wird wie geplant am kommenden Samstag, den 6. Dezember, stattfinden", sagte ein RTL-Sprecher. "Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern."
Die RTL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 33,85 Euro.
/bok/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
Weitere RTL News
Bildquellen: Eric Streichen, 360b / Shutterstock.com
