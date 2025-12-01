DAX23.514 -1,4%Est505.637 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -6,6%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.325 -4,7%Euro1,1632 +0,3%Öl63,08 -0,2%Gold4.253 +0,9%
Trotz Erkrankung

RTL-Aktie verliert: Gottschalk-Comeback in Samstagabendshow

01.12.25 12:12 Uhr
RTL-Aktie in Rot: Samstagabendshow mit Gottschalk-Comeback sorgt für Aufmerksamkeit | finanzen.net

Fernsehmoderator Thomas Gottschalk wird trotz seiner Krebserkrankung in einer Liveshow auftreten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,75 EUR -0,25 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Die Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" wird wie geplant am kommenden Samstag, den 6. Dezember, stattfinden", sagte ein RTL-Sprecher. "Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern."

Die RTL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 33,85 Euro.

/bok/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Eric Streichen, 360b / Shutterstock.com

