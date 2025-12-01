DAX23.505 -1,4%Est505.631 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -7,1%Nas23.366 +0,7%Bitcoin73.893 -5,2%Euro1,1643 +0,4%Öl63,01 -0,3%Gold4.252 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Jenoptik-Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher geht

01.12.25 12:48 Uhr

JENA (dpa-AFX) - Mitten in der Suche nach einem Nachfolger für Unternehmenschef Stefan Traeger geht nun auch der Aufsichtsratschef des Technologiekonzerns JENOPTIK. Matthias Wierlacher werde sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederlegen, teilte der SDax-Konzern am Montag in Jena überraschend mit. Der Aufsichtsrat werde zeitnah einen Nachfolger wählen. Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt, auch war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Wer­bung

Ende November hatte das Unternehmen bereits mitgeteilt, dass der amtierende Vorstandsvorsitzende Traeger zum 15. Februar 2026 sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen wird. Beide Seiten seien im gegenseitigen Einvernehmen zu diesem Entschluss gekommen. Der Manager war im Mai 2017 an die Spitze des ostdeutschen Unternehmens gerückt, sein Vertrag war ursprünglich noch bis Juni 2028 verlängert worden. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft.

Jenoptik befindet sich aktuell in schwierigem Fahrwasser und leidet unter einem herausfordernden Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung. Der SDax-Konzern hatte erst Mitte November seine Erwartungen an das Jahr 2025 ein weiteres Mal gedämpft./mne/stk

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
27.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen