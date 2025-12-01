DAX23.445 -1,6%Est505.629 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -7,4%Nas23.366 +0,7%Bitcoin73.900 -5,2%Euro1,1636 +0,4%Öl63,10 -0,1%Gold4.253 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
November 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen November 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
DAX aktuell

DAX fällt zum Start in den Dezember immer tiefer ins Minus - XETRA-Handelszeiten verlängert

01.12.25 13:10 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX verbucht Rücksetzer - XETRA-Handelszeiten verlängert | finanzen.net

Der Dezember bringt für DAX-Anleger zunächst Verluste mit sich. Unterdessen werden XETRA-Handelszeiten für Privantanleger ab heute deutlich ausgeweitet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.439,9 PKT -396,9 PKT -1,67%
Charts|News|Analysen

Den Dezemberstart am heutigen Montag beging der DAX 0,44 Prozent niedriger bei 23.731,29 Punkten. Im weiteren Haupthandel baut das Aktienbarometer seine Abschläge aus.

Wer­bung

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Rücksetzer im DAX

Nach zuletzt starker Erholung performt der DAX am ersten Dezembertag schwächer.
Im November hatte der deutsche Leitindex zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im DAX bereits fast zwei Monate alt ist.

Handelszeiten werden verlängert

Ab dem heutigen Montag, den 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die XETRA-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden, statt zuvor von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über XETRA handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren - diese schließen um 22.00 Uhr.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

13:13Airbus Aktie mit Kurssturz: Softwareprobleme weitestgehend behoben - Aktie fällt dennoch
13:10DAX fällt zum Start in den Dezember immer tiefer ins Minus - XETRA-Handelszeiten verlängert
12:42Neuer Chef für das BMW-Werk in Steyr
12:30DAX - Bärischer 1. Dezember?
12:25Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX in der Verlustzone
12:22Airbus schließt Software-Update bei A320 schneller als erwartet ab
12:05Volkswagen Financial Services: CEO Christian Dahlheim geht, Anthony Bandmann übernimmt
11:59Aktien Frankfurt: Dämpfer zum Start in den Dezember
mehr