OTS: Alvarez & Marsal / A&M Expertenanalyse: Aftermarket wird zum ...
A&M Expertenanalyse: Aftermarket wird zum Margenmotor: Warum viele
Zulieferer Millionenpotenziale ungenutzt lassen
N.Y./München (ots) -
- Jede dritte Aftermarket-Komponente arbeitet mit negativen Margen
- A&M identifiziert signifikante Profitpotenziale durch transparente Kostendaten
und strukturierte Preisprozesse
Experteneinblick von Geng Wu (https://www.linkedin.com/in/geng-wu-0bba5213/),
Managing Director bei Alvarez & Marsal
(https://www.germany-alvarezandmarsal.com/)
Steigende Kosten, volatile Nachfrage und zunehmender Wettbewerbsdruck belasten
die Profitabilität der Automobilzulieferer. Ein Bereich rückt dabei immer
stärker in den Fokus; der Automotive Aftermarket. Alvarez & Marsal (A&M) zeigt
anhand jüngster Projekte und Entwicklungen, dass gerade hier erhebliche, häufig
ungenutzte Margenpotenziale liegen und dies insbesondere im Zeitraum nach dem
End-of-Production (EOP).
Die aktuelle Analyse zeigt, dass viele Zulieferer den Aftermarket noch zu
Preisniveaus aus der Serienfertigung beliefern, obwohl sich die zugrunde
liegenden Kosten nach der Produktion (EOP) fundamental verändern. Niedrige
Stückzahlen, manuelle Fertigung und höhere logistische Aufwände führen dazu,
dass vermeintlich profitable Teile tatsächlich deutliche Verluste verursachen.
ERP-Daten verzerrten jahrelang die Profitabilität
Im Rahmen verschiedener Projekte hat A&M wiederholt festgestellt, dass
Standardkosten in ERP-Systemen die realen Aftermarket-Bedingungen nicht wirklich
widerspiegeln. Eine Fallstudie mit einem europäischen Tier-1-Zulieferer zeigt:
Ein Bauteil, das laut ERP-System auf CM2-Basis nahezu kostendeckend war,
verursachte bei realer Nachkalkulation mehr als 20 Euro Verlust pro Einheit.
Über mehrere Produktgruppen hinweg arbeiteten rund ein Drittel aller
analysierten Teile mit negativen Margen, verursacht durch überalterte
Preisstrukturen und fehlende Zuständigkeiten im Post-EOP-Prozess.
Bis zu 50 % höhere CM2-Marge durch strukturierte Preisarbeit
A&M entwickelte gemeinsam mit dem Unternehmen ein Aftermarket-spezifisches
Kostenmodell, validierte Margen auf Teileebene und bereitete transparente
Preisgespräche mit mehreren OEMs vor.
Das Ergebnis:
- Ein CM2-Uplift von über 50 % für identifizierte Teile,
- Eine EBIT-Steigerung des Aftermarket-Geschäfts um 2,9 Prozentpunkte,
- Die Etablierung klarer Ownership-Strukturen und kontinuierlicher
Margenverfolgung.
Die A&M 5-Step Methodology: Strukturierter Ansatz für nachhaltige
Margensteigerung
1. Kostentransparenz schaffen Reale Aftermarket-Kosten erfassen - inklusive
Effekten aus Kleinserien, manuellen Prozessen, Rüstzeiten und Logistik.
2. Margenlücken quantifizieren & Zielpreise definieren CM2-Margen neu bewerten,
Verlustbringer identifizieren und ein Aftermarket-spezifisches Kostenmodell
aufbauen.
3. Interne Abstimmung & klare Ownership Zuständigkeiten eindeutig festlegen und
Sales, Finance, Operations und Program Management eng verzahnen.
4. Kunden konstruktiv einbinden Faktenbasierte, transparente Business Cases
entwickeln und Preisanpassungen als Win-Win-Lösung positionieren.
5. Wirkung monitoren & Prozesse verankern Dashboards und regelmäßige Reviews
implementieren, um Margen dauerhaft zu überwachen und zu sichern.
Der Aftermarket wird zum stabilisierenden Profitpool
Mit verlängerten Modellzyklen und anhaltenden Kostensteigerungen gewinnt der
Aftermarket strategisch an Bedeutung. Dennoch bleibt er in vielen Unternehmen
kommerziell untergesteuert.
Mit einem strukturierten, datenbasierten Ansatz lässt sich der Aftermarket zu
einem wirkungsvollen Margenhebel für Automobilzulieferer entwickeln. Durch
konsequentes Monitoring und klar verankerte Prozesse wird aus einem langen
vernachlässigten Bereich ein stabiler, planbarer Profitpool. Gerade in einem
Marktumfeld, das von Kostensteigerungen und hohem Wettbewerbsdruck geprägt ist,
bietet der Aftermarket damit eine zentrale Chance, die Profitabilität nachhaltig
zu stärken.
Über Alvarez & Marsal
Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany)
wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für
professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine
Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership,
Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und
Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen
für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten
Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit
langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt
Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen,
Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation
voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu
schaffen.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com
(https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn
(http://www.linkedin.com/company/162399), auf X
(https://twitter.com/alvarezmarsal) und auf Facebook
(https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).
Pressekontakt:
PR-Agentur:
HBI Communication Helga Bailey GmbH
Corinna Voss M.D./Partner
mailto:aandm@hbi.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118051/6169959
OTS: Alvarez & Marsal