OTS: Alvarez & Marsal / A&M Expertenanalyse: Aftermarket wird zum ...

A&M Expertenanalyse: Aftermarket wird zum Margenmotor: Warum viele

Zulieferer Millionenpotenziale ungenutzt lassen

Wer­bung Wer­bung

N.Y./München (ots) -

- Jede dritte Aftermarket-Komponente arbeitet mit negativen Margen

- A&M identifiziert signifikante Profitpotenziale durch transparente Kostendaten

und strukturierte Preisprozesse

Experteneinblick von Geng Wu (https://www.linkedin.com/in/geng-wu-0bba5213/),

Managing Director bei Alvarez & Marsal

(https://www.germany-alvarezandmarsal.com/)

Steigende Kosten, volatile Nachfrage und zunehmender Wettbewerbsdruck belasten

Wer­bung Wer­bung

die Profitabilität der Automobilzulieferer. Ein Bereich rückt dabei immer

stärker in den Fokus; der Automotive Aftermarket. Alvarez & Marsal (A&M) zeigt

anhand jüngster Projekte und Entwicklungen, dass gerade hier erhebliche, häufig

ungenutzte Margenpotenziale liegen und dies insbesondere im Zeitraum nach dem

End-of-Production (EOP).

Die aktuelle Analyse zeigt, dass viele Zulieferer den Aftermarket noch zu

Wer­bung Wer­bung

Preisniveaus aus der Serienfertigung beliefern, obwohl sich die zugrunde

liegenden Kosten nach der Produktion (EOP) fundamental verändern. Niedrige

Stückzahlen, manuelle Fertigung und höhere logistische Aufwände führen dazu,

dass vermeintlich profitable Teile tatsächlich deutliche Verluste verursachen.

ERP-Daten verzerrten jahrelang die Profitabilität

Im Rahmen verschiedener Projekte hat A&M wiederholt festgestellt, dass

Standardkosten in ERP-Systemen die realen Aftermarket-Bedingungen nicht wirklich

widerspiegeln. Eine Fallstudie mit einem europäischen Tier-1-Zulieferer zeigt:

Ein Bauteil, das laut ERP-System auf CM2-Basis nahezu kostendeckend war,

verursachte bei realer Nachkalkulation mehr als 20 Euro Verlust pro Einheit.

Über mehrere Produktgruppen hinweg arbeiteten rund ein Drittel aller

analysierten Teile mit negativen Margen, verursacht durch überalterte

Preisstrukturen und fehlende Zuständigkeiten im Post-EOP-Prozess.

Bis zu 50 % höhere CM2-Marge durch strukturierte Preisarbeit

A&M entwickelte gemeinsam mit dem Unternehmen ein Aftermarket-spezifisches

Kostenmodell, validierte Margen auf Teileebene und bereitete transparente

Preisgespräche mit mehreren OEMs vor.

Das Ergebnis:

- Ein CM2-Uplift von über 50 % für identifizierte Teile,

- Eine EBIT-Steigerung des Aftermarket-Geschäfts um 2,9 Prozentpunkte,

- Die Etablierung klarer Ownership-Strukturen und kontinuierlicher

Margenverfolgung.

Die A&M 5-Step Methodology: Strukturierter Ansatz für nachhaltige

Margensteigerung

1. Kostentransparenz schaffen Reale Aftermarket-Kosten erfassen - inklusive

Effekten aus Kleinserien, manuellen Prozessen, Rüstzeiten und Logistik.

2. Margenlücken quantifizieren & Zielpreise definieren CM2-Margen neu bewerten,

Verlustbringer identifizieren und ein Aftermarket-spezifisches Kostenmodell

aufbauen.

3. Interne Abstimmung & klare Ownership Zuständigkeiten eindeutig festlegen und

Sales, Finance, Operations und Program Management eng verzahnen.

4. Kunden konstruktiv einbinden Faktenbasierte, transparente Business Cases

entwickeln und Preisanpassungen als Win-Win-Lösung positionieren.

5. Wirkung monitoren & Prozesse verankern Dashboards und regelmäßige Reviews

implementieren, um Margen dauerhaft zu überwachen und zu sichern.

Der Aftermarket wird zum stabilisierenden Profitpool

Mit verlängerten Modellzyklen und anhaltenden Kostensteigerungen gewinnt der

Aftermarket strategisch an Bedeutung. Dennoch bleibt er in vielen Unternehmen

kommerziell untergesteuert.

Mit einem strukturierten, datenbasierten Ansatz lässt sich der Aftermarket zu

einem wirkungsvollen Margenhebel für Automobilzulieferer entwickeln. Durch

konsequentes Monitoring und klar verankerte Prozesse wird aus einem langen

vernachlässigten Bereich ein stabiler, planbarer Profitpool. Gerade in einem

Marktumfeld, das von Kostensteigerungen und hohem Wettbewerbsdruck geprägt ist,

bietet der Aftermarket damit eine zentrale Chance, die Profitabilität nachhaltig

zu stärken.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany)

wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für

professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine

Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership,

Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und

Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen

für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten

Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit

langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt

Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen,

Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation

voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu

schaffen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com

(https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn

(http://www.linkedin.com/company/162399), auf X

(https://twitter.com/alvarezmarsal) und auf Facebook

(https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).

Pressekontakt:

PR-Agentur:

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss M.D./Partner

mailto:aandm@hbi.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118051/6169959

OTS: Alvarez & Marsal