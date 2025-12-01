Airbus hat Qualitätsproblem an neuen A320-Rumpfteilen - Aktie tief im Minus
Werte in diesem Artikel
TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) muss nach einem Softwareproblem an vielen A320-Jets auch an mangelhaften Rumpfteilen nacharbeiten. Betroffen sei eine begrenzte Zahl von metallenen Rumpfverkleidungen der A320-Reihe, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Toulouse mit und bestätigte damit einen entsprechenden Medienbericht. Die Ursache sei gefunden, eingegrenzt und alle seitdem produzierten Teile entsprächen wieder den Anforderungen, erklärte eine Sprecherin. Die Airbus-Aktie dämmte daraufhin ihre herben Kursverluste vom Mittag ein Stück ein.
Da hatte das Papier zeitweise fast elf Prozent an Wert eingebüßt. Zuletzt lag die Aktie noch mit knapp sechs Prozent im Minus bei 192,68 Euro und war damit weiterhin größter Verlierer im Dax. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier aber noch um rund ein Viertel zugelegt.
Der Sprecherin zufolge nimmt Airbus nun alle Flugzeuge unter die Lupe, deren Rumpfteile möglicherweise von den Qualitätsmängeln betroffen sind. Die Modellfamilie A320 ist vor allem in ihrer seit fast zehn Jahren ausgelieferten Neuauflage A320neo die am stärksten gefragte Flugzeugreihe der Welt./stw/nas
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen