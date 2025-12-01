Airbus hat Qualitätsproblem an neuen A320-Rumpfteilen - Aktie tief im Minus

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) muss nach einem Softwareproblem an vielen A320-Jets auch an mangelhaften Rumpfteilen nacharbeiten. Betroffen sei eine begrenzte Zahl von metallenen Rumpfverkleidungen der A320-Reihe, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Toulouse mit und bestätigte damit einen entsprechenden Medienbericht. Die Ursache sei gefunden, eingegrenzt und alle seitdem produzierten Teile entsprächen wieder den Anforderungen, erklärte eine Sprecherin. Die Airbus-Aktie dämmte daraufhin ihre herben Kursverluste vom Mittag ein Stück ein.

Da hatte das Papier zeitweise fast elf Prozent an Wert eingebüßt. Zuletzt lag die Aktie noch mit knapp sechs Prozent im Minus bei 192,68 Euro und war damit weiterhin größter Verlierer im Dax. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier aber noch um rund ein Viertel zugelegt.

Der Sprecherin zufolge nimmt Airbus nun alle Flugzeuge unter die Lupe, deren Rumpfteile möglicherweise von den Qualitätsmängeln betroffen sind. Die Modellfamilie A320 ist vor allem in ihrer seit fast zehn Jahren ausgelieferten Neuauflage A320neo die am stärksten gefragte Flugzeugreihe der Welt./stw/nas