Arbeitgeberpräsident kritisiert Bas-Aussage bei Jusos

01.12.25 15:21 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat SPD-Chefin Bärbel Bas für eine Aussage auf dem Juso-Bundeskongress als respektlos kritisiert. "Ein Aufruf zum Kampf gegen Arbeitgeber ist in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos", sagte er. "Die Behauptung, Arbeitgeber denken nur an sich, ist schlicht falsch." Wer Arbeitgeber bekämpfe, bekämpfe auch Wohlstand, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit.

"Wir Arbeitgeber stehen bereit für einen konstruktiven Dialog zum Wohle unseres Landes", betonte Dulger. "Es liegt an der Bundesregierung, ob sie dieses Angebot annimmt."

Bas-Rede auf Juso-Bundeskongress

Arbeitsministerin Bas hatte am Wochenende auf dem Bundeskongress der Jusos von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet und gesagt, dort sei ihr "besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen". Sie sei dort gefragt worden, wie viel soziale Sicherheit sich Deutschland überhaupt noch leisten wolle.

"Da saßen sie, ich sag das jetzt mal ganz offen, die Herren - ja, meistens waren es Männer - in ihren bequemen Sesseln, der eine oder andere im Maßanzug, und die Ablehnung war deutlich zu spüren", berichtete Bas. Sie habe an die Menschen gedacht, die auf Solidarität angewiesen seien, ihr Leben lang oft körperlich hart und schlecht bezahlt gearbeitet hätten.

"Und dieser Moment hat mir noch einmal gezeigt, wo die Linien in diesem Land wirklich verlaufen. Nicht zwischen Jung und Alt. Sie verlaufen nicht zwischen Jung und Alt, sondern zwischen Arm und Reich, zwischen denen, die Sicherheit brauchen und denen, die sie für verhandelbar halten", sagte Bas./tam/DP/mis