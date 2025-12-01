AKTIE IM FOKUS 3: Airbus weiter unter Druck - Bericht heizt Sorgen um A320 an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Airbus (Airbus SE) haben ihren Kursrutsch am Montagmittag auf fast 11 Prozent ausgeweitet. Mit 182,46 Euro ringen sie um ihre exponentielle 200-Tage, die als wichtiger Gradmesser für den langfristigen Kurstrend gilt. Die inzwischen wohl durch Software-Updates behobenen Probleme für die Flugzeugreihe A320 hatten die Anleger fast schon weggesteckt. Öl ins Feuer gossen jedoch neue Berichte über Qualitätsprobleme an der Hardware. Betroffen seien die Flugzeugrumpfverkleidungen bei Dutzenden Jets, berichtete die Nachrichtenagentur "Reuters".
Der weltgrößte Flugzeughersteller hatte am Freitagabend den Betrieb seiner meistverkauften Modellfamilie nach einem Zwischenfall eingeschränkt. In dem Fall hatten von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugsteuerungsrechner geführt. Bereits ab Freitagabend nahmen einige Airlines ein Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ. Am Montagmorgen meldete Airbus, die Anpassungen seien bei der großen Mehrheit der Maschinen erledigt.
Der Vorfall und die nötigen Software-Updates wurden bei Analysten recht gelassen aufgenommen. Die Belastungen wurden für überschaubar gehalten./ag/stk
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
