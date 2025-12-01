DAX23.500 -1,4%Est505.631 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -7,1%Nas23.366 +0,7%Bitcoin73.893 -5,2%Euro1,1649 +0,5%Öl63,00 -0,3%Gold4.253 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

AKTIE IM FOKUS 3: Airbus weiter unter Druck - Bericht heizt Sorgen um A320 an

01.12.25 13:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193,72 EUR -3,08 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
218,60 EUR -5,90 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neue Qualitätssorgen nach Agenturbericht, Kurs aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Airbus (Airbus SE) haben ihren Kursrutsch am Montagmittag auf fast 11 Prozent ausgeweitet. Mit 182,46 Euro ringen sie um ihre exponentielle 200-Tage, die als wichtiger Gradmesser für den langfristigen Kurstrend gilt. Die inzwischen wohl durch Software-Updates behobenen Probleme für die Flugzeugreihe A320 hatten die Anleger fast schon weggesteckt. Öl ins Feuer gossen jedoch neue Berichte über Qualitätsprobleme an der Hardware. Betroffen seien die Flugzeugrumpfverkleidungen bei Dutzenden Jets, berichtete die Nachrichtenagentur "Reuters".

Wer­bung

Der weltgrößte Flugzeughersteller hatte am Freitagabend den Betrieb seiner meistverkauften Modellfamilie nach einem Zwischenfall eingeschränkt. In dem Fall hatten von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugsteuerungsrechner geführt. Bereits ab Freitagabend nahmen einige Airlines ein Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ. Am Montagmorgen meldete Airbus, die Anpassungen seien bei der großen Mehrheit der Maschinen erledigt.

Der Vorfall und die nötigen Software-Updates wurden bei Analysten recht gelassen aufgenommen. Die Belastungen wurden für überschaubar gehalten./ag/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
11:16Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
10:51Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10:41Airbus SE OverweightBarclays Capital
24.11.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:16Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
10:51Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10:41Airbus SE OverweightBarclays Capital
24.11.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen