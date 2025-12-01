Airbus entdeckt Qualitätsmangel bei A320-Rumpfverkleidung - Agentur

DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat einem Agenturbericht zufolge nach dem Softwareproblem bei bereits ausgelieferten A320-Flugzeugen mit Qualitätsmängeln in der Produktion zu kämpfen. Diesmal gehe es um mangelhafte Rumpfteile bei mehreren Dutzend A320-Maschinen, die sich noch in Produktion befänden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Branchenkreise. Das Problem verzögere einige Flugzeugauslieferungen. Es gebe aber keine Anzeichen dafür, dass auch bereits ausgelieferte Maschinen betroffen seien. Airbus äußerte sich zunächst nicht dazu.

