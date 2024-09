PlayStation 5 Pro

Sony hat offiziell die PlayStation 5 Pro angekündigt und dabei die Gaming-Community mit einem unerwartet hohen Preis überrascht. Die neue Konsole wird ab dem 7. November 2024 weltweit erhältlich sein.

• Massive Preiserhöhung für PS5 Pro im Vergleich zum Vorgängermodell

• Warum die Gaming-Welt über den neuen Preis diskutiert

• Welche Features bietet die neue PS5 Pro?



Sony jedoch einen neuen Höhepunkt. Während die ursprüngliche PlayStation 5 ohne Laufwerk für rund 449 Euro eingeführt wurde und die Standardkonsole für 549 Euro, überrascht Sony die Gaming-Welt mit der Ankündigung der PlayStation 5 Pro zu einem hohen Preis von 799,99 Euro. Damit hebt Sony den Preis der Pro-Version um mehr als 60 Prozent im Vergleich zu der Vorgänger-Variante an.

Reaktionen der PlayStation-Community

Die Bekanntgabe des hohen Preises sorgte in der Gaming-Community für hitzige Diskussionen. In den sozialen Medien sowie auch dem Subreddit "Gaming" finden sich Reaktionen vieler Spieler, welche den Preis als "überzogen" empfinden und sie kritisieren Sony dafür, die Konsolenpreise weiter in die Höhe zu treiben. Einige Nutzer merken an, dass der Preis für viele Spieler eine Barriere darstellen könnte, besonders angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in vielen Teilen der Welt

Andere hingegen begrüßen die Ankündigung der Pro-Version und betonen, dass der Preis angesichts der technischen Verbesserungen gerechtfertigt sei. Besonders Spieler, die Wert auf höchste Grafikqualität legen, freuen sich auf die neuen Features wie das verbesserte Raytracing und die KI-unterstützte Bildskalierung.

Was bietet die PlayStation 5 Pro?

Die PlayStation 5 Pro richtet sich in erster Linie an Gamer, die bereit sind, für Spitzenleistung mehr zu zahlen. Laut Sonys offizieller Pressemitteilung verfügt sie über eine verbesserte GPU, die 67 Prozent mehr Recheneinheiten bietet, und unterstützt fortschrittliches Raytracing, das doppelt so schnell ist wie bei der Basisversion der PS5. Die Konsole ermöglicht durch die KI-basierte "Spectral Super Resolution" zudem eine verbesserte Bildqualität mit schärferen Details und flüssigerer Darstellung.

Redaktion finanzen.net