Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich Plug Power

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 2,52 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 2,52 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 2,52 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,47 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 607.501 Stück gehandelt.

Am 03.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,21 USD. 384,52 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,22 USD fiel das Papier am 03.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,10 Prozent.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power ließ sich am 09.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 210,29 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 120,26 Mio. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Plug Power am 08.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,193 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie mit Kursrutsch: Plug Power mit Kapitalerhöhung

Plug Power-Aktie höher: Volatilität hält an

NEL ASA-Aktie legt zu: Quartalszahlen werfen ihre Schatten voraus