Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 2,18 USD.

Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,8 Prozent auf 2,18 USD ab. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 2,14 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 885.491 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei 7,90 USD markierte der Titel am 18.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 262,99 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 1,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,21 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 08.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 143,35 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 260,18 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,198 USD je Plug Power-Aktie.

