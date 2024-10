Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Plug Power

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 2,03 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 2,03 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 2,01 USD. Bei 2,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 663.442 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,90 USD. Dieser Kurs wurde am 18.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 288,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 1,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Plug Power ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143,35 Mio. USD – eine Minderung von 44,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 260,18 Mio. USD eingefahren.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2024 einen Verlust in Höhe von -1,198 USD je Aktie ausweisen dürften.

