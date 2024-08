Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 2,21 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 2,21 USD zu. Bei 2,21 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,18 USD. Zuletzt wechselten 872.164 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,03 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 398,87 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 120,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 210,29 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Plug Power-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Plug Power-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,193 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

