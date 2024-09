Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 1,65 USD zu.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 1,65 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 1,65 USD zu. Bei 1,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 633.834 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,80 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 434,65 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.09.2024 bei 1,61 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 08.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,90 Prozent auf 143,35 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260,18 Mio. USD gelegen.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2024 einen Verlust in Höhe von -1,200 USD ausweisen wird.

