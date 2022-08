Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag mit roter Tendenz

Die Plug Power-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 27,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 27,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71.583 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 41,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 33,32 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,24 EUR am 12.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 125,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.08.2022 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 151,27 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 124,56 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Plug Power am 10.11.2022 vorlegen.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,932 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie an der NASDAQ dennoch zweistellig höher: Plug Power vergrößert Verlust

Ausblick: NASDAQ-Wert Plug Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NEL, Linde & Co: Studie mit positiver Prognose für den Wasserstoffmarkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.