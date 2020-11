Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power wird ausgebremst

Die Plug Power-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 20,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 20,00 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 20,00 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 23.127 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2020 00:00:00 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,48 EUR an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2020 00:00:00 bei 2,35 EUR.

Analysten erwarten für 2021 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc