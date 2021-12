Plug Power Aktie News: Plug Power mit Kursverlusten

Die Plug Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 26,64 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 26,64 EUR. Bei 27,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.120 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.01.2021 erreicht. Am 11.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,26 EUR ab.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,247 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

