Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 2,06 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,6 Prozent auf 2,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 2,06 USD. Bei 1,97 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 771.129 Plug Power-Aktien gehandelt.

Bei 8,48 USD markierte der Titel am 19.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 75,71 Prozent niedriger. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,61 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,09 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,90 Prozent auf 143,35 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,200 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

