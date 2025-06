Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger decken sich am Mittwochnachmittag mit Plug Power ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 1,15 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 5,0 Prozent auf 1,15 USD. Bei 1,18 USD erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.210.490 Plug Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,34 USD. Dieser Kurs wurde am 17.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 65,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 39,65 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Plug Power gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,46 USD je Aktie erzielt worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,594 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

