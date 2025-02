Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Plug Power-Kurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 1,71 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,7 Prozent auf 1,71 USD. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 1,70 USD ein. Bei 1,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 629.433 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 4,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 186,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Bei einem Wert von 1,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Mit Abgaben von 7,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 12.11.2024 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,25 USD gegenüber -0,47 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 173,73 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 198,71 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,241 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

